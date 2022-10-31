В стенах Мариинского дворца обсудили цензуру для искусства

фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга 31 октября прошел круглый стол "Состояние и развитие отечественной культуры в сфере российской идентичности и традиционных ценностей". Ведущим мероприятия выступил депутат от КПРФ Вячеслав Бороденчик, а открыл его лидер фракции коммунистов Роман Кононенко. Основными участниками круглого стола стали представители Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) и другие деятели искусства и науки.

Они негативно высказывались о некоторых явлениях в современной российской и иностранной культуре. В частности, доктор психологических наук, профессор, академик ПАНИ Валентин Семёнов заявил, что в кинематографе превалируют криминал и насилие.

- Преобладание американских фильмов. Причем иногда таких фильмов, где наши русские граждане, даже наши солдаты представляются как какие-то чудовища, которых убивают иностранные "супермены". Почему это никто не отслеживает? <...> Самое ужасное, что теперь наше собственное кино - это такой же криминал, как в Соединенных Штатах, - считает Семёнов.

В качестве примеров он привел сериалы "След", "Содержанки", "Триггер", "Честь имею" и другие. По мнению академика, подобный контент негативно сказывается на нервной системе и нравственном воспитании. Семёнов предположил, что для качественной жизни в России надо ввести цензуру:

- Если вы хотите жить хорошо, если вы хотите, чтобы ваши дети вырастали нравственными и потом не глумились над собственными родителями, цензура нужна.

Подобную мысль высказали и другие участники круглого стола. Руководитель Ленинградского областного отделения Союза писателей России Сергей Прохоров считает, что многие современные работники культуры с ненавистью говорят о своей стране.

- Должна быть цензура над теми людьми, которые работают в сфере культуры и которые производят культуру, и кто является чиновником в культуре. Что такое цензура? У нас в Конституции написана глупая фраза, что цензура запрещена. Это просто глупость, - заявил Прохоров.

По его мнению, у цензуры две стороны: предварительная - до опубликования и последующая - оценка обществом того, что создано. Произведения следует оценивать по тому, насколько оно помогает создавать человека, уверен Прохоров. Руководитель изобразительного отделения ПАНИ, заслуженный художник России Борис Сергеев добавил, что стране надо очиститься "от той нечисти, которая у нас сейчас заправляет в сфере культуры". Для этого вероятно нужна "жесткая цензура", предположил художник.

- Этот процесс очищения - это создание цензуры. Я художник, который как бы считается [связан] со свободой творчества. Но свободы творчества не может быть в принципе. Потому что свобода творчества - это свобода от совести и нравственности, - считает Сергеев.

Участники круглого стола негативно высказались и о ряде современных исполнителей, и о писателях. Про последних говорил председатель правления АНО "Книжная лавка писателей" Владимир Малышев. Он напомнил, что на Книжном салоне в 2021 году выступали кинокритик Антон Долин* и писатель Дмитрий Глуховский**, которые сейчас признаны иноагентами и уехали из России. Помимо них на Книжном салоне регулярно выступали писатель Борис Акунин, журналист Александр Невзоров*** и другие "деятели", которые тоже объявлены иностранными агентами и "бежали из страны", заявил Малышев. По его мнению, именно те россияне, которые читали не те книги, покинули страну.

- На сайте "Буквоеда" в числе рекомендованной литературы авторы США и Великобритании, среди российских авторов на первом месте книга, которая предлагается как особо важная для читателя - это "Лето в пионерском галстуке", это книга, которая пропагандирует ЛГБТ-отношения. <...> Почему у нас такая литература безнаказанно распространяется и рекламируется в крупнейшей книготорговой сети нашего города? - заявил Малышев.

Он считает, что ситуацию во всех сферах культуры необходимо менять. С ним согласились и другие участники встречи.

*Минюст внес Антона Долина в реестр СМИ-иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр СМИ-иностранных агентов

*** Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ-иностранных агентов

София Саттарова