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Новости 12:16

Московский депутат Ступин настаивает на возбуждении уголовного дела против Красовского

фото ЗакС политика Московский депутат Ступин настаивает на возбуждении уголовного дела против Красовского

Высказывания телеведущего Антона Красовского, призвавшего к расправам над украинскими детьми, стали поводом для обращения в Следственный комитет. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин официально обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину, указав, что ведущий мог нарушить сразу две "экстремистских" статьи Уголовного кодекса (280 и 282).

Ступина смущает то, что о результатах ранее обещанной Бастрыкиным проверки ничего не сообщается, тогда как активно ходят слухи о возможном скором возвращении Красовского в эфир.

"Вот чтобы этого не произошло, и чтобы фразы с призывом убивать людей на стали нормальностью, проверку по этому случаю нельзя оставлять без общественного контроля", - написал законотворец в своем Telegram-канале.

Из-за призывов к насилию Красовский был уволен с канала RT. Герой скандала принес публичные извинения, сославшись на то, что в эфире его "понесло".

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


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