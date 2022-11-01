Уборка резиденции Беглова, фикусы для чиновников и открытки: что закупал Смольный в октябре

В октябре администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 23 извещения о проведении электронных аукционов. Общая сумма контрактов за этот месяц составила 38 млн рублей. Вопреки традиционной практике, по которой большинство средств администрация губернатора тратит на поддержания облика здания Смольного института, в этом месяце чиновники не разместили ни одного подобного тендера. В этот раз Смольный тратил деньги на поздравительные открытки, уборку снега на территории администрации и техническое обслуживание различного оборудования.

Самым дорогим контрактом в октябре стала закупка на обслуживание систем безопасности Смольного в 2023 году. Изначально на эти цели собирались потратить до 6,7 млн рублей, но администрации губернатора удалось найти исполнителя за 3,3 млн рублей. Победителем стало ООО "Альтера".

До 5,5 млн рублей собираются выделить на проверку и наладку электрооборудования и электротехнических устройств электроустановок. За эти деньги планируют проверить системы обогрева кровли с автовышки и других агрегатов. Прием заявок от поставщиков продолжается.

Еще одна дорогостоящая покупка в октябре - изготовление поздравительных наборов к праздникам в 2023 году: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню народного единства и Новому году. В каждом наборе будет конверт, вкладыш и поздравительная открытка. Больше всего комплектов потребуется для Нового года - 1250. Меньше всего Смольный собирается поздравлять женщин. На 8 марта собираются подготовить всего 200 открыток. Всего в закупке указано 4150 наборов, на которые готовы потратить 3,8 млн рублей. В среднем один комплект обойдется в тысячу рублей.

На уборку территории Смольного от снега потратят 3,6 млн рублей. Работами займется ООО "Балтпетрострой". Организация должна будет увозить снег при необходимости с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Эта же организация займется уборкой снега на других объектах администрации губернатора: в резиденции главы Петербурга в поселке Комарово и на объекте в поселке Солнечное. За них "Балтпетрострой" получит 1,3 млн рублей. Еще за 2,9 млн рублей ищут подрядчика, который возьмется за обслуживание водоочистителей в Смольном.

На питьевую воду для чиновников из Смольного потратят до 2,2 млн рублей. Всего планируется поставить в администрацию 7300 упаковок негазированной воды объемом 18,9 литров. На обслуживание кулеров собираются выделить до 1,5 млн рублей.

Также в администрации озаботились поставкой растений. В 2023 году в кабинетах чиновников будут стоять фикусы, пальмы, драцены, разные кашпо и другие растения. Кроме поставки, исполнитель должен будет поливать их и мыть листья от пыли. Всего на цветы, которые будут в Смольном только год (потом их увезут), готовы выделить до 1,8 млн рублей. Годом ранее на эти цели потратили 676 тысяч рублей.

На зимнюю спецодежду для технических работников собираются потратить до 1,6 млн рублей.

Почти две тысячи упаковок офисной бумаги оценили в 1,2 млн рублей. Одна упаковка объемом 500 листов формата А4 по расчетам администрации губернатора обойдется налогоплательщикам в 639 рублей.

До 1 млн рублей собираются потратить на право пользоваться лицензионным софтом SmetaWIZARD.

Большинство закупок в октябре были посвящены поискам специалистов для технического обслуживания всевозможных устройств. Например, 1 млн рублей на обслуживание деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования, 665 млн рублей на осмотр кофемашин, которое обойдется дороже, чем обслуживание лифтов - 614 млн рублей. Всего за месяц было размещено более десятка похожих тендеров.

Смольный снова пытается приобрести сушильные шкафы для одежды. В этот раз на три устройства хотят выделить 335 тысяч рублей. В сентябре на аналогичную закупку откликнулся лишь один поставщик, который не отвечал требованиям.

В сентябре, напомним, кроме сушильных шкафов, Смольный собирался потратить деньги на ежегодный медосмотр для чиновников, телевизоры и вебкамеры.

Константин Леньков