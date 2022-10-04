Медосмотр для чиновников, телевизоры и вебкамеры: что закупал Смольный в сентябре

В сентябре администрация губернатора Петербурга опубликовала 24 закупки с общей стоимостью в 33,4 млн рублей. Традиционно самым дорогим тендером стал контракт на выполнение работ по сохранению здания Смольного института. В остальных дорогостоящих закупках чиновники искали новую мебель, чистильщиков кровель от снега, а также врачей, готовых заняться здоровьем работников администрации.

Каждый месяц Смольный ищет поставщиков услуг на разработку проектной документации или выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия. В сентябре в администрации искали тех, кто сможет заняться проектом работ в служебном корпусе Смольного института. На эти цели выделили 9,3 млн рублей. Кроме этого, за 1,4 млн рублей планируют отремонтировать ограду Смольного института. До 714 тысячи собираются потратить на выполнение монтажных работ на кабельных линиях комплекса зданий Смольного.

Также в администрации задумались о поиске работников, которые занялись бы уборкой наледи с крыши Смольного и резиденции губернатора в поселке Комарово, расположенной в Курортном районе города. Также уборка кровли потребуется в административном здании в поселке Солнечное. На эти цели готовы выделить до 6,8 млн рублей. Контракт будет сразу на год - с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.

Столько же, 6,8 млн рублей Смольный готов потратить на новую мебель: шкафы, столы, кресла. Всего планируют закупить более 110 предметов. Стоимость некоторых товаров превышает 300 тысяч рублей. Например, за шкаф с полками собираются заплатить 325 тысяч рублей. ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой закупке.

За 2 млн рублей ООО "Гранд" обновит систему дорожных блокираторов и пять "будок" для охраны, а ООО "СМУ-178" за 395 тысяч рублей установит пожарную и охранную сигнализацию. Разработку проектной документации по установке сигнализации оценили в 50 тысяч рублей, но ни один поставщик не откликнулся на заявку.

Еще 1,7 млн рублей решили потратить на закупку спецодежды. В аукционной документации перечислена различная экипировка: защита от производственных загрязнений, от пониженных и повышенных температур. Вдобавок к этому в сентябре администрация губернатора опубликовала две закупки на поставку обуви на 792 и 465 тысяч рублей.

Несколько сентябрьских тендеров Смольного были посвящены покупке электроники. Так, за 530 тысяч рублей купят 22 телевизора с диагональю от 40 до 70 дюймов. Согласно аукционной документации, их цена в зависимости от размера дисплея может составлять от 34 до 76 тысяч рублей за штуку. Еще 249 тысяч рублей собираются направить на покупку девяти цифровых телефонов и трех консолей для них. Чуть меньше, 245 тысяч рублей Смольный потратит на закупку пяти шредеров для уничтожения документов. На закупку 15 пар наушников и пяти вебкамер выделили 15 тысяч рублей.

Помимо мелкой техники, администрация губернатора хочет найти поставщика трех сушильных шкафов для одежды.

Периодический медицинский осмотр сотрудников Смольного обойдется налогоплательщикам в 124 тысячи рублей. Изначально власти собирались выделить на эти цели цели 307 тысяч рублей, но в ходе торгов цену удалось снизить почти в три раза. Всего врачи обследуют 110 человек. Они пройдут психиатра, нарколога и других специалистов.

Также в сентябре Смольный опубликовал тендеры на поставку сантехнических материалов за 164 тысячи рублей, моторных приводов за 140 тысяч, профильных труб за 127 тысяч, запчастей для видеодомофона за 94 тысячи рублей и некого реле времени за 43 тысячи.

Напомним, в августе администрация губернатора разместила всего 13 закупок. Тогда чиновников интересовали книги для прокачки мозга, настенные календари и кофемашины.

Константин Леньков