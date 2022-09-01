Книги для прокачки мозга, календари и кофемашины: что закупали в администрации губернатора в августе

Последний месяц лета выдался для администрации губернатора Петербурга не самым богатым на закупки. Всего за август опубликовали 13 извещений на общую сумму в 47,3 млн рублей. Как обычно, львиную долю бюджетных средств выделили на сохранение облика здания Смольного. Также чиновники ищут кофемашины, сенсорные смесители по 24 тысячи рублей и тираж календарей за 3,2 млн рублей.

На сохранение объектов культурного наследия Смольного института и Смольного монастыря готовы потратить до 33,5 млн рублей. На разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту и реставрации главного корпуса Смольного института собирались выделить до 20,2 млн рублей, но ООО "Коневские реставрационные мастерские" согласилось выполнить задачи за 17,6 млн рублей. За тот же перечень работ для служебного корпуса института хотели потратить до 9,1 млн рублей, но желающих среди поставщиков не нашлось. Самая "экономная" закупка по сохранению культурного объекта Смольного монастыря, в частности ограды с угловыми башнями и пристройками, могла обойтись администрации губернатора в 4,1 млн рублей, но на нее также не подали ни одной заявки.

Другой дорогостоящей тратой Смольного стала традиционная покупка календарей на будущий год. В этот раз чиновникам потребовалось более двух тысяч штук, на которые готовы потратить до 3,2 млн рублей. ЗАКС.Ру уже рассказывал о этой закупке.

Еще до 2,5 млн рублей готовы потратить на обслуживание мини-типографии. Согласно аукционной документации, Смольный ищет специалистов, которые могли бы осмотреть различные печатные устройства и другие схожие устройства. Победителем аукциона стала ООО "Графические технологии".

За такую же сумму хотят заказать 200 самосрабатывающих огнетушителей Bontel. Это такие стеклянные ампулы, которые при повышении температуры разрушаются и разбрасывают огнетушащее вещество. Поставщик пока не определен.

Стоимость остальных закупок не превышает миллиона рублей. За 519 тысяч рублей в администрации ищут исполнителя на проведение монтажных работ на кабельных линиях. Еще 394 тысячи рублей - за поставку источников бесперебойного питания. Пять уничтожителей документов оценили в 207 тысяч рублей.

За десять кофемашин в Смольном готовы заплатить 354 тысячи рублей. За каждую готовы отдать по 35 тысяч рублей. Модель кофеварки марки De’Longhi, которую хотят чиновники, по данным "Яндекс.Маркет" стоит от 25 тысяч рублей. На официальном сайте производителя цена составляет 28 тысяч рублей.

Также в администрации губернатора потребовалось несколько комплектов спецодежды для работы с вредными и токсичными веществами. На них выделили 259 тысяч рублей, но найти поставщика не удалось.

Другая традиционная закупка - поставка литературы. На нее выделили 180 тысяч рублей. Кроме юридических справочников, чиновники из Смольного заказали развивающую литературу, учебники по иностранным языкам и художественные произведения. Среди изданий роман-антиутопия британца Джорджа Оруэлла "1984" в новом переводе и книга тренера по нейродисциплине Квика Джима "Безграничье. Прокачай мозг, запоминай быстрее". ЗАКС.Ру уже рассказывал, что собираются читать в администрации губернатора.

Меньше всего в августе потратят на поставку сенсорных смесителей - 55 тысяч рублей. ООО "Сантехресурс" обеспечит администрацию двумя комплектами из смесителя и блока управления.

Месяцем ранее в Смольном разместили на портале госзакупок 28 извещений на сумму более 100 млн рублей. Тогда в администрации собирались потратиться на чайники, сварочные аппараты и две тысячи рулонов бумажных полотенец.

Константин Леньков