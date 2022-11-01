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Новости 15:56

В Петербурге подключили 300 новых комплексов для контроля за скоростью машин

фото ЗакС политика В Петербурге подключили 300 новых комплексов для контроля за скоростью машин

Триста новых комплексов, при помощи фотовидеофиксации контролирующих скорость дорожного движения, запустили в Петербурге, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Таким образом, в городе их стало больше почти в полтора раза. Охвачены ими почти все восемнадцать районов. В следующем году, согласно анонсу от губернатора Александра Беглова, ожидается, что число специализированных комплексов вырастет в общей сложности до 1250.

"Это поможет снизить уровень аварийности и уменьшить количество пострадавших в ДТП", - отметил он.

Объекты стараются устанавливать прежде всего в местах, где распространены аварии. Их общедоступная карта размещена на официальном сайте ГИБДД.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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