ГАТИ договорилась с Минэкономразвития о скидках на штрафы за неправильную парковку во дворах

Начиная с 1 ноября петербургские автовладельцы смогут оплачивать штрафы за неправильно припаркованные во дворах машины с 50 %-ной скидкой, следует из сообщения, опубликованного аппаратом вице-губернатора Анатолия Повелия. Такая возможность появилась после того, как Государственная административно-техническая инспекция согласовала с Минэкономразвития возможность применения подобного механизма.

"Теперь петербуржцы могут оплачивать административный штраф за нарушения региональных требований к размещению автомобилей во дворах в со скидкой в 50 процентов", — объявили в аппарате Повелия. Скидка предоставляется автомобилистам в случае уплаты штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Всего с начала года в Петербурге вынесли 17 тысяч постановлений за нарушение правил парковки на внутриквартальных территориях. Общая сумма взысканий составила 188 миллионов рублей.

Сегодня же платная парковка заработала на 153 улицах в Адмиралтейском районе.