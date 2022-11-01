Миронов готов разработать закон о "налоге на выход" из российского гражданства

Опубликованное накануне заявление бизнесмена Олега Тинькова об отказе от российского гражданства заслуживает разработки новой инициативы, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов. По его мнению, необходимо законодательно ввести специальный "налог на выход" из российского гражданства по аналогии с американскими практиками, от которых Тиньков уже успел пострадать.

"С этими ребятами не забалуешь! А у нас все просто: захотел выйти из гражданства – получи бумажку и гуляй на все четыре стороны. С этим пора заканчивать", - приводит слова политика его пресс-служба.

Миронов хочет обложить налогом сумму, которую отказывающийся от гражданства человек мог бы получить от единоразовой продажи всех своих активов. В ближайшее время эсеры намерены подготовить соответствующую инициативу. Тинькова, в свою очередь, их лидер упрекает в хитрости, благодаря которой у бизнесмена получилось избежать уплаты налогов в России: имеется в виду переход банковского бизнеса под кипрскую юрисдикцию.