Смольный потратит 53 млн на устройство шифрования данных

Петербургские власти готовы выделить 53,2 млн рублей на покупку устройств для криптографической защиты информации. Закупку на приобретение шифрующих приборов разместил комитет по информатизации и связи 1 ноября.

Комитету потребовалось 273 устройств "Застава-150", предназначенные для защиты сети. Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям ФСБ. Каждое такое устройство оценили в 195 тысяч рублей.

Ранее КИС закупал глушилки для сотовой связи за 6,4 млн рублей, однако проведение аукциона было отменено.

Константин Леньков