Мобилизованный петербуржец сбежал из части под Белгородом и написал явку с повинной

Петербуржец Кирилл Березин сбежал из части под Белгородом и на такси вернулся домой, рассказала 1 ноября Русская служба Би-би-си. До этого он безуспешно пытался добиться в суде права проходить альтернативную гражданскую службу по повестке.

Свое бегство Березин объяснил конфликтом с начальником штаба части подполковником Анатолием Смердовым. По возвращении в Петербург мобилизованный написал явку с повинной в военный следственный отдел по гарнизону, а вместе с этим и заявление на офицера. В документе он утверждает, что Смердов якобы угрожал ему применением физической силы, передает Русская служба Би-би-си. По словам Березина, он воспринял слова подполковника буквально и посчитал, что его жизни угрожают.

В заявлении Березин попросил привлечь Смердова к уголовной ответственности за угрозы убийством (ст. 119 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ) и их превышение (ст. 286 УК РФ). В то же время самого мобилизованного решили проверить по делу о самовольном оставлении части (ст. 37 УК РФ). Сейчас он прикомандирован к воинской части на Васильевском острове.

В конце сентября Березин, которому перед этим принесли повестку, пришел в военкомат с просьбой назначить ему альтернативную гражданскую службу. Просьбу он объяснял своими пацифистскими взглядами. Однако же просьбы его услышаны не были, молодого человека отправили на полигон в Ленобласти, а оттуда перевели в военный лагерь под Белгородом. Петербуржец попытался добиться своего через суд. Однако 18 октября Невский райсуд отказал Березину в удовлетворении его требований о замене воинской службы альтернативной гражданской.

Фото: Минобороны России