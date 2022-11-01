"Фонтанка": За подготовительные работы между "Беговой" и "Планерной" заплатят почти миллиард рублей

Чиновники Смольного в ближайшее время заключат дополнительный контракт с "Метростроем Северной столицы" (МССС), связанный со строительством зеленой ветки метрополитена на север, пишет "Фонтанка".

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, как следует из публикации, намерен заказать первоочередные работы на участке между станциями "Беговая" и "Планерная". В рамках допсоглашения до мая следующего года подрядчик должен будет провести подготовительные работы на стройплощадке и смонтировать проходческий щит. Стоимость контракта составит почти миллиард рублей.

Ранее МССС сообщал, что продлевать зеленую ветку будут с использованием проходческого комплекса "Надежда", который уже задействовали на участке между "Приморской" и "Беговой".