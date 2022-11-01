В Выборге консервируют монастырскую церковь Доминиканских братьев

Работы по консервации начались в аварийном здании бывшего выборгского собора Доминиканского монастыря, признанного федеральным памятником, передает пресс-служба правительства Ленобласти. Исполнители работ ранее расчистили весь первый ярус здания и близлежащую местность. После установки лесов рабочие чинят кирпичную кладку.

"Работы на соборе "Чёрных братьев" в Выборге организованы в рамках заключённого в этом году контракта Минкультуры России на проведение первоочередных противоаварийных работ на 56 объектах культурного наследия, расположенных на территории России", - прокомментировал ход реставрации вице-губернатор Владимир Цой, добавив, что в его регионе контракт коснулся трех исторических памятников.

В дальнейшем бывшее религиозное сооружение освободят от пришедшей в негодность кладки, а также укрепят штукатурный слой и покроют фасад сеткой. Планируется, помимо прочего, демонтировать не представляющие исторической ценности и не влияющие на устойчивость основного здания пристройки.

История собора восходит к концу XV века.