В "Единой России" назвали неактуальной идею об ответственности за уклонение от мобилизации

Идея введения уголовной ответственности за уклонение от мобилизации действительно рассматривалась после объявления частичной мобилизации в России, сообщила 1 ноября пресс-служба "Единой России" со ссылкой на совместный комментарий главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и главы комитета по безопасности Василия Пискарева.

По словам депутатов, инициатива преследовала цель "выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами".

В то же время сейчас идея признана неактуальной и не рассматривается, следует из заявления Картаполова и Пискарева. "На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается", — привела пресс-служба партии их слова.

Ранее появилась информация о разработке в "Единой России" законопроекта о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком на пять лет. Среди авторов проекта упоминались в том числе Пискарев и Картаполов.