Законопроект "Единой России" предполагает до пяти лет лишения свободы за уклонение от мобилизации

Сенаторы и депутаты от "Единой России" подготовили законопроект об уголовной ответственности за отказ от мобилизации, сообщили 1 ноября "Известия". По данным издания, авторы намерены в ближайшее время внести документ на рассмотрение Государственной думы.

Проект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс, предполагающих наказание за уклонение от мобилизации. Гражданам будут грозить штрафы в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или же в размере иного дохода за период до трех лет, либо же принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

Авторами проекта выступили члены "Единой России" — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители.

Соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, подтвердил "Известиям" готовность проекта к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента. При этом он отказался связывать инициативу с прошедшей в России частичной мобилизацией.

"Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу", — заявил Валеев и добавил, что авторы проекта "просто устраняют пробел в законодательстве". При этом он выразил мысль, что завершение мобилизации сейчас не означает того, что когда-нибудь в дальнейшем она не потребуется вновь.

Накануне Минобороны заявило о выполнении всех задач по частичной мобилизации. В то же время президент Владимир Путин затруднился ответить на вопрос о публикации соответствующего указа и пообещал проконсультироваться по этому вопросу с юристами.

Фото: Минобороны России