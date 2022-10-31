Путин признался, что не задумывался об указе об окончании мобилизации

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции вечером 31 октября ответил на вопрос, стоит ли ожидать его указа о завершении частичной мобилизации. Он пообещал посоветоваться по этому поводу с юристами.

"Да, конечно, это было сделано моим указом. Потому что по-другому по закону и невозможно. Но было сделано по предложению министерства обороны. А сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена", - сказал Путин.

Также президент отметил, что из 300 тысяч мобилизованных россиян только 41 тысяча находится в боевых порядках. Остальные, по словам Путина, в боевых действиях пока не участвуют.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении плана по мобилизации в пятницу, 28 августа. Позже представитель Минобороны Евгений Конашенков подтвердил, что мобилизационные мероприятия завершились. Однако президент Путин соответствующего указа не подписывал.

Фото: kremlin.ru