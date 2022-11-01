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Новости 19:23

На подготовку к строительству станции "Кудрово" Смольный получит от Ленобласти 265 млн рублей

фото ЗакС политика На подготовку к строительству станции "Кудрово" Смольный получит от Ленобласти 265 млн рублей

Петербургский бюджет получит от правительства Ленобласти свыше 265 млн рублей на подготовительные работы по строительству станции метро Кудрово. На проект соответствующего постановления обратил внимание "Деловой Петербург".

Средства направят на компенсации владельцам земли, попавшей в зону будущего строительства, и на освобождение местности от гаражей. Земля, на которой появятся два вестибюля будущей станции и депо, отойдет Петербургу. "Кудрово" станет следующей станцией после "Улицы Дыбенко", на которой сегодня кончается оранжевая ветка подземки.

Долгожданную станцию возле развязки на Мурманском шоссе, по последним данным, должны начать строить в следующем году. Планируемые сроки ее ввода в эксплуатацию неоднократно сдвигались. Весной руководство Ленобласти рассчитывало на привлечение к проекту федеральных средств.


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