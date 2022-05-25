Правительство Ленобласти хочет привлечь федеральные средства к строительству метро в Кудрово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подводя итог вчерашнего выступления своей команды в Совете Федерации, рассказал, что правительство региона будет добиваться выделения средств из федерального бюджета на строительство долгожданной станции метро "Кудрово". Заявленная схема финансирования проекта, в которой вся нагрузка ложится на Петербург и область, представляется ему несправедливой.

"Мы считаем, что само строительство метро и подходы к станции "Кудрово" - это финансирование Санкт-Петербурга и Российской Федерации, а вся наземная инфраструктура, в том числе выделение земельных участков, обеспечение инженерными сетями, строительство подъездных дорог, благоустройство - это задача Ленинградской области. Но это точно не 50%, это гораздо меньше", - приводит его позицию ТАСС.

Рассуждения губернатора поддержал председатель регионального ЗакСа Сергей Бебенин, заметивший, что авторы проекта, поделив расходы поровну между двумя регионами, проигнорировали разницу в бюджетах.

"Не учтены расходы области по подготовке документации, планировке территории, изъятию участков и предоставлению ликвидных территорий под размещение метро", - также считает спикер.

Напомним, что в обязанности чиновников Ленобласти среди прочего входит строительство электродепо "Правобережное" в районе Янино на участке 120 га. Станция "Кудрово", открыть которую на оранжевой ветке рассчитывают в 2024 году, должна будет иметь два выхода: первый совместят с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй появится у Мурманского шоссе возле ТРК "Мега". В начале мая областное правительство зарезервировало 13 земельных участков под строительство подземки. Их общая площадь составляет порядка 500 тысяч кв. метров.