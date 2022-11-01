В Петербурге появится новый культурный центр "Чайковский – Штраус"

Новое пространство, посвященное реализации международных культурных инициатив, создадут в Петербурге на базе центра "Чайковский", сообщает пресс-служба Смольного. О создании проекта "Чайковский – Штраус" условились на личной встрече губернатор Александр Беглов и директор Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай, также работающий худруком фонда "Талант и успех".

"Я чувствую связь с Петербургом. В этом городе жил мой прадедушка. Культура – элемент, соединяющий народы", - отметил Фрай в ходе разговора.

Со своей стороны, Беглов поблагодарил собеседника за помощь в проведении заметных культурных мероприятий в городе. Среди перечисленных им — Дрезденский оперный бал и фестиваль "Чайковский.spb.ru".

Участники встречи также обсудили возможность воссоздания Павловского вокзала, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. До революции в этом здании проводились концерты, дирижером на которых в середине XIX века часто выступал Иоганн Штраус-младший.

фото: пресс-служба Смольного