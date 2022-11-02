ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:19

Задействованным в СВО именным дивизионам из Ленобласти передали посылки от родных и инструменты

фото ЗакС политика Задействованным в СВО именным дивизионам из Ленобласти передали посылки от родных и инструменты

Специальный представитель губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Мачинский вновь побывал на передовой и передал бойцам именных дивизионов региона партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

На этот раз военным из "Невского" дивизиона привезли посылки от родственников, а участникам "Ленинградского" и "Ладожского" доставили различные бытовые расходники, а также инструменты.

Напомним также, не так давно петербургский вице-губернатор Валерий Пикалёв от лица города передал задействованным в СВО бойцам автомобили повышенной проходимости, а также необходимые вещи по их заявкам.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама