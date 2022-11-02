Задействованным в СВО именным дивизионам из Ленобласти передали посылки от родных и инструменты

Специальный представитель губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Мачинский вновь побывал на передовой и передал бойцам именных дивизионов региона партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

На этот раз военным из "Невского" дивизиона привезли посылки от родственников, а участникам "Ленинградского" и "Ладожского" доставили различные бытовые расходники, а также инструменты.

Напомним также, не так давно петербургский вице-губернатор Валерий Пикалёв от лица города передал задействованным в СВО бойцам автомобили повышенной проходимости, а также необходимые вещи по их заявкам.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"