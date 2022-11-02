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Новости 9:53

Пётр Верзилов* стал фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

фото ЗакС политика Пётр Верзилов* стал фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

Акционист Пётр Верзилов* стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, утверждает Telegram-канал SHOT.

Поводом для начала делопроизводства послужили посты издателя "Медиазоны"**, коим является Верзилов*", о событиях, происходящих на Украине.

Ранее экс-участника Pussy Riot объявили в розыск в рамках разбирательства о сокрытии канадского гражданства.

Напомним, Минюст РФ включил Верзилова* в список иноагентов 29 сентября 2021 года, в один день с издаваемой им "Медиазоной"**. В июле текущего года он пожаловался в ЕСПЧ на включение себя в обозначенный реестр. Россия, добавим также, ранее отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

*Минюст внёс Петра Верзилова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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