Верзилов* пожаловался в ЕСПЧ на включение себя в список иноагентов

Издатель "Медиазоны"** Петр Верзилов* обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на включение в перечень иностранных агентов, известил 11 июля юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале. Также истец намерен оспорить вынесенный ему штраф за отсутствие маркировки, информирующей о его статусе.

По сообщению Чикова, медиаменеджер "утверждает, что власти РФ нарушили его свободу выражения и подвергли политически мотивированному преследованию".

Минюст включил Верзилова* в список иноагентов 29 сентября 2021 года, в один день с издаваемой им "Медиазоной"** и ее главным редактором Сергеем Смирновым***. В начале декабря Головинский суд Москвы оштрафовал его на 1,5 тысячи рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.1 ст.19.34.1 КоАП).

В ответ Верзилов* подал иск, требуя увеличить назначенную сумму штрафа до пяти тысяч рублей, то есть до минимальной суммы взыскания по этой статье. В середине мая Мосгорсуд отклонил его требования, признав законным наложенное наказание.

*Минюст внес Петра Верзилова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента