Картаполов: Срочников могут направлять на службу в соседние с Украиной регионы

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что граждан, призванных на срочную службу, могут направлять в соседние с зоной боевых действий регионы — к примеру, в Белгородскую и Курскую области или на Черноморский флот, пишут "Ведомости".

"Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут", — заверил парламентарий.

Картаполов добавил, что направлять срочников на службу в зону военной спецоперации запрещено соответствующим поручением Минобороны РФ.

Отслужившие срочники по желанию могут стать контрактниками, отметил также глава думского комитета по обороне.

Напомним, 1 ноября в РФ началась осенняя призывная кампания, в рамках которой на службу должны заступить 120 тысяч человек.