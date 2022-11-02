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Новости 11:19

Из-за утечки газа в Колпино возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за утечки газа в Колпино возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разгерметизации газопровода в Колпинском районе Петербурга, случившейся поздно вечером в понедельник, передает пресс-служба ведомства. Заведению дела по ч.1 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) предшествовало изучение обстоятельств инцидента районной прокуратурой

Силовики считают, что на пустыре возле жилых кварталов, расположенных рядом с улицей Севастьянова, с подземной трубы газопровода слетела заглушка, что привело к повреждению соседней трубы и утечке газа. СК устанавливает сумму ущерба.

Из-за разгерметизации трубы пострадали более 30 автомобилей, а два соседних дома, как сообщали ранее экстренные службы, пришлось ненадолго эвакуировать.


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