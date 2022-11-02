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Новости 11:31

Смольный отложил рассмотрение проекта нового Генплана до весны

фото ЗакС политика Смольный отложил рассмотрение проекта нового Генплана до весны

Правительство Петербурга решило перенести рассмотрение проекта будущего Генплана с декабря на март, о чем сообщил в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский, сославшись на письмо от комитета по градостроительству и архитектуре.

"То есть, рассмотрение в ЗакСе — не ранее конца марта. А то и в апреле", - пояснил парламентарий.

Первоначально депутаты ожидали, что обсуждение проекта и в Смольном, и в Мариинском дворце, и последующее его принятие состоятся до конца года.

Напомним, что поправки в Генплан , подробнее о которых читайте в материале ЗАКС.Ру, чиновники из КГА принимали нынешним летом. В документ, насчитывающий более семи тысяч страниц, вошли все предложения "Яблока".


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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