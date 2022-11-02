"Известия": Американский ритейлер одежды Gap закроет единственный магазин в Петербурге

Ритейлер одежды Gap постепенно закрывает свои магазины в России и намерен полностью уйти с отечественного рынка, о чем пишут "Известия" со ссылкой на директора CORE.XP Надежду Цветкову.

С лета закрылась половина российских магазинов компании, и сегодня функционирует 11 из них (десять в Москве и один на Пулковском шоссе в Петербурге). Собеседники издания отмечают, что бренд не был особенно популярен среди соотечественников. Среди неудобств называют то обстоятельство, что цены в онлайн-магазине и в торговых точках зачастую отличались.

Опрошенные газетой эксперты солидарны в предположении, что ритейлер не будет продавать бизнес российским юрлицам и полностью покинет РФ. В марте Gap, как и многие другие бренды одежды, объявлял о приостановке ввоза товаров в Россию.