ЗакС выбрал замену аудитору КСП Шутову

Законодательное собрание 2 ноября выбрало на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Петербурга Дмитрия Филатова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Новый аудитор ранее работал в комитете территориального развития. Этот орган некогда курировал спикер ЗакСа Александр Бельский в бытность вице-губернатором.

Филатов сообщил депутатам, что у него более 19 лет стажа юридической деятельности. Из них 15 лет — на различных должностях государственной гражданской службы в городе.

- Полагаю, что мой опыт и знания, профессиональные навыки могут помочь Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга в ее деятельности, - заявил Филатов.

За его кандидатуру проголосовали 38 депутатов.

Новый аудитор займет место Юрия Шутова. Его полномочия в ближайшее время заканчиваются, сообщил глава бюджетно-финансового комитета парламента Михаил Барышников ("Единая Россия").

Шутов до своего назначения на должность аудитора избирался депутатом местных советов двух муниципалитетов Петроградского района. В 2009 году — МО "Введенский", в 2014-м — МО "Кронверкское". Оба муниципалитета в то время находились под контролем теперь уже бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В 2019 году, когда Макаров еще руководил петербургским отделением "Единой России", Шутов вошел в президиум совета реготделения партии. Сейчас он в составе этого органа не указан.

София Саттарова