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Новости 12:34

В Ленобласти определили размер стипендий для детей мобилизованных

фото ЗакС политика В Ленобласти определили размер стипендий для детей мобилизованных

Обещанные ранее губернаторские стипендии, полагающиеся детям мобилизованных жителей Ленобласти, получили воплощение в жизнь: вступило в силу соответствующее постановление, подписанное главой региона Александром Дрозденко.

Претендовать на ежемесячные выплаты могут дети призванных в рамках частичной мобилизации, которые учатся в средних профессиональных или высших учебных заведениях и которым не больше 23 лет. Речь идет только об очной форме обучения и о получении образования в учреждении, имеющем лицензию и государственную аккредитацию.

Согласно постановлению, учащиеся в вузах будут получать по 8 тысяч рублей, а обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования — по 5 тысяч рублей. Поданные на оформление стипендии документы обещают рассматривать не дольше пяти рабочих дней.


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