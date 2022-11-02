Дом купца Ильина на Васильевском острове включили в реестр региональных памятников

Единый реестр региональных памятников Петербурга пополнился еще одним зданием: КГИОП включил в этот перечень дом купца Ивана Ильина, расположенный по адресу 11-я линия Васильевского острова, 20.

Эксперты пишут о здании как о значимом представителе и образце неоклассицизма. Его построили в середине 1910-х годов по проекту архитектора Николая Фролова. Отмечается, что до наших дней дошли исторические интерьеры парадных лестниц.

Сохраняющий жилую функцию дом Ильина примечателен тем, что около десяти лет в нем проживал знаменитый график, участник объединения "Мир искусства" Мстислав Добужинский.

фото: kgiop.gov.spb.ru