В Петербурге по делу о взятке задержали двух следователей - подполковника и майора юстиции

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербурге пришли с обысками в следственный отдел по Калининскому району в рамках уголовного дела о взятке, передаёт "Фонтанка".

Под уголовное преследование, по предварительным данным, задержаны майор юстиции, следователь УМВД по Калининскому району Петербурга Белик, а также её начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономии, подполковник Лобов. В кабинетах следователей идут обыски.

"Фонтанка" пишет, что Лобова задержали с поличным.

По предварительным данным, речь идёт о сумме в 2 млн рублей. Обстоятельства разбирательства уточняются.