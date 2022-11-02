Кремль: Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

Глава государства Владимир Путин пока не принял решения, будет ли он участвовать в новой президентской гонке, которая должна пройти в 2024 году, информирует ТАСС.

Соответствующее заявление сделал кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на журналистский вопрос о готовности Путина дать какой-то конкретный ответ на обозначенную тему.

"Нет, [не решил]", — сообщил Песков.

Напомним также, в середине августа "Ведомости" писали, что писатель и депутат Госдумы Захар Прилепин изъявил желание принять участие в выборах президента России в 2024 году.