ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:58

Кремль: Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

фото ЗакС политика Кремль: Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

Глава государства Владимир Путин пока не принял решения, будет ли он участвовать в новой президентской гонке, которая должна пройти в 2024 году, информирует ТАСС.

Соответствующее заявление сделал кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на журналистский вопрос о готовности Путина дать какой-то конкретный ответ на обозначенную тему.

"Нет, [не решил]", — сообщил Песков.

Напомним также, в середине августа "Ведомости" писали, что писатель и депутат Госдумы Захар Прилепин изъявил желание принять участие в выборах президента России в 2024 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама