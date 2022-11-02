Псковский губернатор объявил об успешном выполнении мобилизационного задания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил мероприятия в рамках частичной мобилизации успешно выполненными и в общих словах подвел их итоги. Его речь на заседании призывной комиссии приводит пресс-служба правительства региона.

"Все мероприятия частичной мобилизации, в том числе призыв пребывающих в запасе граждан, подготовка и вручение повесток, прекращены. В дальнейшем Вооруженные Силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, будут комплектоваться за счет добровольцев и контрактников", - произнес чиновник.

Теперь региональная призывная комиссия по частичной мобилизации сосредоточится на жалобах от граждан и представлениях прокуратуры, связанных с ошибками, которые были допущены ею с 21 сентября.

Отметим, что президентский указ о завершении частичной мобилизации до сих пор не выпущен: в Кремле не считают целесообразным подписание такого документа.