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Новости 14:04

"Указ не нужен": Песков высказался про публикацию документа о прекращении частичной мобилизации

фото ЗакС политика "Указ не нужен": Песков высказался про публикацию документа о прекращении частичной мобилизации

Указ президента Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации не требуется, заявил журналистам 1 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, к соответствующему выводу пришли сотрудники правового управления в администрации президента.

"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля уточнил, что Минобороны разослало "соответствующие телеграммы" в военкоматы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее".

Накануне Путин пообещал проконсультироваться с юристами по вопросу публикации указа о завершении частичной мобилизации. Во вторник своим взглядом на проблему поделился сенатор Андрей Клишас, заявивший, что никакой публикации указа не требуется. Сегодня же стало известно о подготовке депутатами и сенаторами от "Единой России" законопроекта об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.


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