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Новости 11:54

Клишас не увидел необходимости в публикации указа о прекращении частичной мобилизации

фото ЗакС политика Клишас не увидел необходимости в публикации указа о прекращении частичной мобилизации

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не увидел необходимости в специальном обнародовании документов о прекращении частичной мобилизации, передает 1 ноября ТАСС.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", — приводит информагентство слова сенатора.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что "не задумывался" о необходимости издания отдельного указа о прекращении частичной мобилизации в России. "Я с юристами поговорю, — пообещал он, выступая перед журналистами. — Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим [о публикации указа]. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена".

О выполнении поставленного плана по частичной мобилизации Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября. В последний день месяца официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о завершении частичной мобилизации. "Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток — прекращаются", — сообщил он.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса


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