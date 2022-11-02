ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:47

МВД отказалось возбуждать уголовные дела из-за разрушения трёх памятников архитектуры в Петербурге

фото ЗакС политика МВД отказалось возбуждать уголовные дела из-за разрушения трёх памятников архитектуры в Петербурге

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти не стало возбуждать уголовные дела из-за разрушения трёх домов-памятников архитектуры, информирует пресс-служба КГИОП.

Указанными объектами являются дача Фаберже в Осиновой Роще, уничтоженная пожаром дача Максимова в Ломоносове, а также сбитая лепнина на доме Савина на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Комитет собирается обжаловать решения правоохранителей в суде.

Ранее КГИОП подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать АУИПИК привести в порядок дачу Фаберже в Осиновой Роще. Объект представляет собой памятник усадебной архитектуры XIX века и уже длительное время пребывает в аварийном состоянии. Ремонт должны были завершить ещё в середине текущего года, однако никакие работы в здании до сих пор не ведутся, никакую проектную документацию комитет не получал.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама