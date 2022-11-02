МВД отказалось возбуждать уголовные дела из-за разрушения трёх памятников архитектуры в Петербурге

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти не стало возбуждать уголовные дела из-за разрушения трёх домов-памятников архитектуры, информирует пресс-служба КГИОП.

Указанными объектами являются дача Фаберже в Осиновой Роще, уничтоженная пожаром дача Максимова в Ломоносове, а также сбитая лепнина на доме Савина на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Комитет собирается обжаловать решения правоохранителей в суде.

Ранее КГИОП подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать АУИПИК привести в порядок дачу Фаберже в Осиновой Роще. Объект представляет собой памятник усадебной архитектуры XIX века и уже длительное время пребывает в аварийном состоянии. Ремонт должны были завершить ещё в середине текущего года, однако никакие работы в здании до сих пор не ведутся, никакую проектную документацию комитет не получал.