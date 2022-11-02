Неприятные запахи и пробки на дорогах: Рабочая группа ЗакСа приступила к изучению экологических проблем Петербурга

фото Лины Зерновой, ЗАКС.Ру

Рабочая группа по вопросам обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха в Законодательном собрании провела свое первое заседание 1 ноября. Группа эта создана парламентской комиссией по экологии и природопользованию, чтобы разобраться в причинах повышения уровня загрязнения воздуха в городе и выработать меры по улучшению ситуации.

В рабочую группу вошли четверо из шести депутатов комиссии по экологии, а также представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности города, управлений Росприроднадзора и Росгидромета, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, НИИ Атмосферы, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "Невский экологический оператор" и экспертного сообщества.

Задачи рабочей группы сразу же сформулировал ее председатель, депутат Андрей Рябоконь: "Нам необходимо определиться с полнотой и достоверностью результатов мониторинга атмосферного воздуха, выявлением приоритетных источников загрязнения, учетом рисков здоровью населения, связанных с качеством воздуха, актуализацией нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с загрязнением. Воздух в нашем городе должен стать чище, а жизнь горожан более комфортной", - заявил он.

Так, например, последние несколько лет от населения нередко поступают жалобы на неприятные запахи. При этом, по словам врио начальника отдела мониторинга комитета по природопользованию Натальи Жигуновой, предприятия-источники могут не превышать предельно-допустимых выбросов. То есть приборы не показывают превышения в атмосфере вредных веществ, а граждане жалуются на нестерпимую вонь. Действующее законодательство не регламентирует параметров запахов. При комитете создана рабочая группа по разработке закона Санкт-Петербурга по предотвращению неприятных запахов на территории города, сообщила Жигунова.

Проблема неприятных запахов в городе обсуждается не впервые. Как напомнила начальник учебного центра АО "НИИ Атмосферы" Ольга Снопковская, депутатом ЗакСа шестого созыва Надеждой Тихоновой были разработаны поправки в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" в части запахов. ЗакС принял решение направить их в Госдуму РФ, откуда их вновь вернули в региональный парламент из-за необходимости получения отзыва правительства на документ.

- Однако ничто не мешает сегодня принять региональный закон, - продолжила Ольга Снопковская. – И работа в этом направлении комитетом уже ведется. У Санкт-Петербурга может быть свой инструмент борьбы с неприятными запахами.

Свою позицию по уровню загрязнения атмосферы города изложил и Роспотребнадзор. По мнению заместителя начальника отдела санитарного надзора Алексея Лукьянченко, основным загрязнителем воздуха города является транспорт. Системы регулирования транспортных потоков, по его мнению, не обеспечивают отсутствия пробок, усугубляющих проблему. А также не хватает контроля за техническим состоянием транспортных средств, считает представитель Роспотребнадзора. Опасность представляют и несанкционированные свалки (НСО), расположенные на территории города. Особенно, если там происходит сжигание отходов. "Мы внесли в правительство города предложение о ликвидации НСО с целью исключения возгорания отходов и распространения запахов, - заявил Лукьянченко. - Но говорить о том, что в городе плохое качество воздуха, не приходится".

С этим выводом не согласились эксперты при парламентской комиссии по экологии.

- Слабое место Петербурга – плохое информирование о качестве воздуха, - считает эксперт комиссии по экологии Семен Гордышевский. - На сайте жители могут узнать всего о 3-5 загрязнителях в своем районе. Причем, в этом списке нет таких, особенно сильно влияющих на здоровье веществ, как формальдегид, бензапирен, не говоря уж о диоксинах, которые мы обязаны контролировать с 2011-го года. По нашим настоятельным просьбам комитет провел исследования почв города на восьми участках в городской черте. Выяснилось, что за 12 лет уровень диоксинов вырос почти в 10 раз. Это означает, что в Петербурге имеются источники этих суперэкотоксикантов.

По мнению экспертов, таковыми могут быть три завода сжигания иловых осадков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

- Учитывая угрожающую динамику заболеваемости петербуржцев, считаем, необходимым отказаться от сжигания и перейти на безопасную технологию, - продолжил Семен Гордышевский. – К примеру, Москва утилизирует свои иловые осадки методом анаэробной стабилизации, включая утилизацию биогаза. Сегодня Петербургу самое время задуматься о таком переходе, учитывая необходимость реконструкции линий сжигания Центральной станции аэрации, выработавших свой ресурс. Ведь единственный способ не загрязнять воздух – прекратить вредные выбросы.

В конце заседания Андрей Рябоконь заявил, что рабочая группа продолжит работу по запахам. "Мне известно, что Госдумой подготовлен проект соответствующего федерального закона. 17 ноября буду участвовать в парламентских слушаниях по федеральному проекту "Чистый воздух", - сообщил депутат. – Надеюсь получить актуальную информацию".

Также Рябоконь планирует провести несколько выездных мероприятий, в том числе на полигон Новоселки, на Северную станцию аэрации ГУП "Водоканал", заслушать представителя "Невского экологического оператора" о становлении новой системы мусоропереработки, а также он предложил всем членам рабочей группы направлять свои предложения и замечания.

Лина Зернова