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Новости 19:18

Беглов внес поправку к бюджету с увеличением резервного фонда на 20 млрд

фото ЗакС политика Беглов внес поправку к бюджету с увеличением резервного фонда на 20 млрд

Губернатор Александр Беглов подготовил поправку к проекту бюджета Петербурга на 2023 год. Она предусматривает увеличение резервного фонда города на 20 млрд рублей. В первом чтении на него уже заложили 30 млрд.

В целом, доходную часть городской казны предлагается уменьшить с 1,057 до 1,048 трлн рублей. Расходную, напротив, увеличить с 1,169 до 1,195 трлн. Дефицит таким образом составит 146,7 млрд рублей, а не 112,8 млрд, как предполагалось ранее.

Резервный фонд город использует для оперативных трат. В частности, на выплаты петербуржцам, решившим принять участие в специальной военной операции. Расходование фонда непрозрачно. Его максимально возможный объем не ограничен законом.

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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