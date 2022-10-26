Беглов представил в ЗакСе проект бюджета Петербурга на 2023 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на пленарном заседании Законодательного собрания 26 октября с докладом о проекте бюджета города на 2023 год и плановые 2024-2025 года, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Доходы бюджета в следующем году планируются в размере 1,057 трлн рублей, а расходы - 1,16 трлн рублей. Дефицит бюджета будет равен 112,87 млрд рублей. ЗАКС.Ру уже рассказывал о планируемых тратах города в следующем году.

Беглов обратил внимание, что 20% бюджетных денег пойдет на сферу образования. А самый максимум - 23% - на транспортное развитие, отметил губернатор. В частности, по его словам, по 30 млрд рублей ежегодно планируется выделять на строительство метро. Беглов уточнил, что это минимальная сумма, которая будет увеличиваться.

Руководитель Петербурга сообщил, что на новую систему по уборке города от снега должны перевести районы города. За три года на эту сферу планируется выделить 15,2 млрд рублей, сказал Беглов. По его словам, из этих средств уже куплено 1160 единиц уборочной техники.

Глава города также повторил свои слова о том, что бюджет Петербурга на 2023 год - это бюджет развития. Он снова пообещал выполнить социальные обязательства. В частности, Беглов рассказал о планах по ликвидации очереди на получение жилья для ряда категорий петербуржцев, а также закрытие накопленного дефицита по школам и детским садам. Последнее будет идти "ударными темпами" в 2023-2024 годах и в 2025 году город уже должен перейти на плановое решение текущих потребностей, уточнил Беглов.

В своих выступлениях лидеры фракций "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина и ЛДПР Павел Иткин заявили о поддержке бюджета, но напомнили о его слабых сторонах. В частности, они обратили внимание на рост тарифов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что бюджет - инертный: уменьшается доля затрат на здравоохранение, образование и социальную поддержку. По словам парламентария, представленный документ дает возможность исполнительной власти бесконтрольно тратить деньги, в частности - на связанное со специальной военной операцией.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко назвал бюджет "непрозрачным и неконкретным". Он заявил, что депутаты-коммунисты воздержатся от голосования по документу.

Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутат от "Единой России" Михаил Барышников заявил, что парламент внимательно изучил бюджет и на заседании БФК задавались острые вопросы. В целом документ поддержали на всех комиссиях и в бюджетно-финансовом комитета, сообщил Барышников. За принятие документа в первом чтении проголосовали 42 депутата, против - 3 депутата, еще 4 - воздержались.

София Саттарова