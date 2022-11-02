Непристойные шутки стали поводом для отстранения от занятий преподавателя СПбГУ

От преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете отстранили одного из педагогов, на которого поступали жалобы студентов, следует из отчёта, опубликованного после совещания в ректорате.

Поводом для внутренней проверки послужили обращения студентов, заявивших о "неправомерном воздействии" преподавателя на них.

"К заявлению студентов были приложены копии электронных сообщений, направленных [им] в адрес обучающихся", — указано в сообщении СПбГУ.

Студенты попросили оценить действия их наставника с точки зрения норм морали и этики. После проверки руководство вуза решило отстранить его от занятий. Кроме того, ректорат направил заявление в правоохранительные органы.

Уточняется, что из педагог уже уволился из СПбГУ по собственному желанию.

Подробности произошедшего приводятся в студенческом сообществе "Колокол". Уволившийся преподаватель учил студентов английскому.

В подтверждение своих претензий учащиеся привели несколько шуток, которые отпускал в их адрес педагог. К примеру, он просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c откровенными танцами.

Ранее, напомним, из СПбГУ уволили преподавателя Дениса Скопина, который получил административный арест из-за участия в пацифистской акции.