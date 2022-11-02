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Петербургские суды зарегистрировали 80 административных исков об оспаривании мобилизации

фото ЗакС политика Петербургские суды зарегистрировали 80 административных исков об оспаривании мобилизации

По состоянию на начало ноября петербургские суды зарегистрировали 80 административных исков, касающихся оспаривания решений о частичной мобилизации, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Из 80 [исков] частично удовлетворён 1, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам", - отчитались в судебной пресс-службе.

Наибольшее количество заявлений зарегистрировал Красногвардейский районный суд (13), за ним следует Невский (12), после чего идут Калининский и Московский суды (по 10).

Напомним, что по состоянию на 26 октября в городские суды поступило 59 административных исков, касающихся оспаривания призыва.

Ранее в среду, 2 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов объявил о завершении в городе всех мероприятий в рамках частичной мобилизации.


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