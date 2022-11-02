Петербургские суды зарегистрировали 80 административных исков об оспаривании мобилизации

По состоянию на начало ноября петербургские суды зарегистрировали 80 административных исков, касающихся оспаривания решений о частичной мобилизации, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Из 80 [исков] частично удовлетворён 1, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам", - отчитались в судебной пресс-службе.

Наибольшее количество заявлений зарегистрировал Красногвардейский районный суд (13), за ним следует Невский (12), после чего идут Калининский и Московский суды (по 10).

Напомним, что по состоянию на 26 октября в городские суды поступило 59 административных исков, касающихся оспаривания призыва.

Ранее в среду, 2 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов объявил о завершении в городе всех мероприятий в рамках частичной мобилизации.