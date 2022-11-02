"Удачи вам, парни!": Беглов объявил о завершении частичной мобилизации в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил об окончании мероприятий, связанных с проведением частичной мобилизации в Северной столице. Заявление приведено в Telegram-канале губернатора. Решение обусловлено соответствующим указание Генштаба ВС РФ.

В городе на Неве прекращают кампанию по вручению и выдаче повесток.

По случаю окончания мобилизации Беглов обратился к призывникам, напомнив о мерах поддержки, которые будут оказывать их семьям власти Петербурга.

"Удачи вам, парни! Мы гордимся вами и ждем с Победой!" - гласит запись в Telegram-канале губернатора.

Напомним, 28 октября министр обороны Шойгу уведомил Владимира Путина о выполнении плана по частичной мобилизации. После этого, 31 октября, Минобороны известило о прекращении всех призывных мероприятий. В то же время президент не стал издавать какой-либо указ, подтверждающий событие, заявив о необходимости "поговорить об этом с юристами".