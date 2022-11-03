"Чего стесняться-то?": Депутат Госдумы предложил создать в РФ министерство информации и пропаганды

Представляющий в стенах Государственной думы РФ Забайкальский край депутат Андрей Гурулёв ("Единая Россия") выступил на пресс-конференции, в ходе которой высказал предложение учредить в стране новое ведомство - министерство информации и пропаганды, передаёт РИА Новости.

Решение, по мнению парламентария, обусловлено тем, что против России ведётся некая информационная война и многие ресурсы являют собой "фейкомёты". В связи с этим информационное поле разрознено и отсутствует единый "центр управления этой темой".

"То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, - отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды, <...> на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?" - высказался Гурулёв.

Народный избранник уверен, что россияне уже адаптировались к информационной войне и умеют отличать фейки от правды. Примером тому служат забайкальцы: уровень доверия главе государства в регионе превышает 70%.

Напомним также, не так давно Гурулёв отметился тем, что предложил искать "косящих" от мобилизации граждан в ночных клубах.