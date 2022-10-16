Депутат Госдумы Гурулёв предложил искать "косящих" от мобилизации в ночных клубах

Представляющий Забайкальский край в Государственной думе депутат-единоросс Андрей Гурулёв выразил одобрение облавам на мужчин, которые устраивали военкоматы в Москве и Петербурге.

"Может, и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов", – написал народный избранник в своём Telegram-канале.

Отметим, что в 2013 году Гурулёв стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий за использование в течение 2 лет двух подчинённых в своих целях: для сборки мебели в квартире, охране частного дома и других нужд. В итоге дело прекратили.

Добавим также, что облавы на мужчин признал незаконными сенатор Андрей Клишас.

Ранее в полиции Петербурга заявили о непричастности в кампании по вручению гражданам повесток. В свою очередь в городской администрации заявили, что в подъездах жилых комплексов действительно дежурят "группы оповещения" в лице сотрудников полиции и военкоматов.