В Совфеде проведут консультации по поводу возвращения двухлетнего срока службы в армии

Руководитель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев одобрил идею, предполагающую возвращение двухлетнего срока службы в армии, в ближайшее время комитет обсудит инициативу с представителями силовых ведомств, передаёт 3 ноября РИА Новости.

"Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы", - уверен сенатор.

Бондарев отметил также, что военная отрасль ежегодно модернизируется, поэтому за один год скрупулёзно освоить какую-либо специальность уже невозможно.

В заключение сенатор добавил, что, как ему кажется, вопрос с возвращением двухлетнего срока службы - дело уже решённое, так как "другого нам не дано".

Ранее об инициативе уже положительно отозвались в стенах Государственной думы.