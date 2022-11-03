Место ушедшего американского бренда Gap может занять турецкая марка одежды

Турецкая компания Fiba Retail Group может начать поставлять на российский рынок свою продукцию: торговые точки расположатся на освобождающихся после ухода заграничных ретейлеров площадях, передаёт "Коммерсантъ".

Источники издания располагают информацией, что на отечественный рынок могут прийти два турецких бренда премиум-класса — Beymen Club и W Collection, которые выпускают не только мужскую и женскую одежду, но также обувь и аксессуары.

Магазинам обоих марок необходимы помещения в 200-300 кв. метров, под которые вполне подходят закрывающиеся точки американской Gap: прекратить свою деятельность они собираются после распродажи остатков продукции. "Ъ" отмечает, что на приход Fiba Retail указывают также вакансии, появившиеся на HeadHunter, где объявлен набор сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в московских "Авиапарке", "Афимолле" и "Метрополисе".