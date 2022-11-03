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Новости 13:58

Место ушедшего американского бренда Gap может занять турецкая марка одежды

фото ЗакС политика Место ушедшего американского бренда Gap может занять турецкая марка одежды

Турецкая компания Fiba Retail Group может начать поставлять на российский рынок свою продукцию: торговые точки расположатся на освобождающихся после ухода заграничных ретейлеров площадях, передаёт "Коммерсантъ".

Источники издания располагают информацией, что на отечественный рынок могут прийти два турецких бренда премиум-класса — Beymen Club и W Collection, которые выпускают не только мужскую и женскую одежду, но также обувь и аксессуары.

Магазинам обоих марок необходимы помещения в 200-300 кв. метров, под которые вполне подходят закрывающиеся точки американской Gap: прекратить свою деятельность они собираются после распродажи остатков продукции. "Ъ" отмечает, что на приход Fiba Retail указывают также вакансии, появившиеся на HeadHunter, где объявлен набор сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в московских "Авиапарке", "Афимолле" и "Метрополисе".


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