В Петербург прибыл новый "умный" трамвай "Витязь-М"

В Петербург поступил новый трёхсекционный трамвай "Витязь-М", который оснащён системой активной помощи водителю, проинформировали в пресс-службе комитета по транспорту. В ближайшее время его поставят на линию.

На сегодняшний день по городским рельсам Северной столицы курсируют уже семь, но двухсекционных, "Витязей". "Умные" трамваи способны позаботиться не только о пассажирах, но и водителе: к примеру, датчики способны анализировать состояние "рулевого" и сбавлять скорость, а также выполнять другие команды в случае необходимости.

Также в трамвай встроена система автономного хода для выведения транспорта с обесточенных участков контактной сети в случае аварии и эффективного расходования электроэнергии.

Отметим, что до конца текущего года в город на Неве должны поступить ещё 26 "умных" составов разных моделей. Всего Смольный рассчитывает получить почти шестьсот новых трамваев к 2028 году.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"