Патрушев заявил об усилении контроля за зарубежными СМИ и НПО

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил 3 ноября об усилении контроля со стороны России за зарубежными СМИ и социальными сетями, а равным образом и за деятельностью иностранных неправительственных организаций. Заявление прозвучало на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

Как рассказал коллегам Патрушев, Москва полагает предлагаемое американской стороной партнерство в сфере информационной безопасности угрозой суверенитету стран СНГ. По его мнению, зарубежные НПО, соцсети и СМИ якобы пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и странах Центральной Азии.

"В ответ на это и в рамках борьбы с экспортом цветных революций мы осуществили разработку на национальном уровне нормативной правовой базы, направленной на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов", — процитировало Патрушева ТАСС.

На прошлой неделе Патрушев принес извинения за слова своего помощника о любавичских хасидах.

Фото: scrf.gov.ru