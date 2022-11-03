Росгвардия показала, как ОМОН готовит мобилизованных из Петербурга

В управлении Росгвардии по СЗФО показали, как сотрудники ОМОН "Бастион" готовят к боевым действиям мобилизованных из Петербурга, сообщается в Telegram-канале нацгвардии по региону. Практическое обучение призывники проходили на базе учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала Хрулёва.

Мобилизованные обучались противодействовать противнику "условиях боевого соприкосновения". О тактиках, применяемых на поле боя, призывникам рассказывали офицеры ОМОН, которые имеют реальный опыт сражений.

Ключевое внимание в ходе подготовки было уделено правилам владения оружием, проведению боёв в городе и действиям в составе группы.

Ранее, напомним, прошедшие полевое обучение мобилизованные из Ленобласти отправились в районы боевого слаживания.

Фото: Telegram-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"