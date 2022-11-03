Петербургские градозащитники попросили Бастрыкина остановить снос исторических домов на Бакунина

Петербургские активисты обратились к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации со сносом исторических зданий на проспекте Бакунина, 33, информирует Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр".

Неравнодушные к судьбе исторического наследия города петербуржцы уверены, что на протяжении последнего месяца прокуратура всячески препятствует возбуждению уголовного дела о незаконном сносе одноэтажных зданий на Бакунина: там, уточним, собираются возвести новые высотные дома. Прокуратура, напомнили градозащитники, уже дважды отказывала СК "давать старт" разбирательству.

"Создаётся впечатление, что определённые лица в прокуратуре действуют в связке с застройщиками и органами власти, мешая производить расследования в градозащитной сфере", — приходят к выводу активисты.

Очередное судебное заседание по вопросу пройдёт 9 ноября. Градозащитники отмечают, что если процесс будет проигран и на сей раз, то спасать дома будет уже поздно.

Фото: Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр"