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Новости 17:37

Россия и Украина обменялись пленными в формате "107 на 107"

фото ЗакС политика Россия и Украина обменялись пленными в формате "107 на 107"

Очередной обмен военнопленными произошёл между Россией и Украиной, известили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 3 ноября. "Бартер" состоялся в формате "107 на 107".

Россиян доставят силами военно-транспортной авиации в Москву, где им предстоит пройти курс лечения и реабилитации. Всем оказывают необходимую медпомощь.

О том, что Москва и Киев вновь собираются обменяться пленными, первым известил врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Последний раз подобная ситуация происходила в конце октября: тогда обмен имел характер "50 на 50".


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