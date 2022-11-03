Россия и Украина обменялись пленными в формате "107 на 107"

Очередной обмен военнопленными произошёл между Россией и Украиной, известили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 3 ноября. "Бартер" состоялся в формате "107 на 107".

Россиян доставят силами военно-транспортной авиации в Москву, где им предстоит пройти курс лечения и реабилитации. Всем оказывают необходимую медпомощь.

О том, что Москва и Киев вновь собираются обменяться пленными, первым известил врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Последний раз подобная ситуация происходила в конце октября: тогда обмен имел характер "50 на 50".