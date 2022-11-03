В правительстве заявили о снижении количества безработных на 7,5 тысячи за неделю

Официальная безработица в России продолжает снижаться, заявила 3 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. На этот раз, по ее словам, это значение уменьшилось на 7,5 тысячи человек за неделю.

"Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8 %. В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тысячи безработных граждан — на 7,5 тысячи меньше, чем неделей ранее", — объявила чиновница.

Также вице-премьер сообщила участникам заседания о снижении количества сотрудников в простое или в режиме неполного рабочего дня или недели. По ее словам, число первых сократилось до 81,4 тысячи человек, вторых — до 88,5 тысячи человек. Неделей ранее их было 83,6 тысячи и 96,3 тысячи человек соответственно, согласно утверждению Голиковой.